Conte non più prima opzione del Real Madrid: Ancelotti sorpresa

Conte sembrava vicino ad andare al Real Madrid, ma in Spagna stasera è spuntato un altro nome: Ancelotti. La notizia la dà la radio Cadena SER, sarebbe un clamoroso ritorno.

SECONDA VOLTA? – Carlo Ancelotti ha superato Antonio Conte nella corsa per diventare il prossimo allenatore del Real Madrid, dopo l’addio di Zinédine Zidane. Il programma Hora 25 deportes della radio spagnola Cadena SER parla di contatti iniziati giovedì scorso, con offerta difficile da rifiutare. Conte è in seconda fila adesso, assieme a Raul. Per Ancelotti si tratterebbe di un ritorno: ha già guidato i blancos dal 2013 al 2015, vincendo la decima Champions League nella storia del club.