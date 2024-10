Conte: «Non gioco a nascondino! Ma conosco il nostro obiettivo»

Antonio Conte ha sottolineato, dopo il successo esterno contro il Milan per 2-0, come la sua squadra non intenda minimamente nascondersi.

LE DICHIARAZIONI – Antonio Conte si è pronunciato a DAZN nel post-partita di Milan-Napoli, sfida terminata con il punteggio di 2-0 a favore dei partenopei. Il tecnico salentino ha voluto rimarcare come la sua intenzione, e quella della propria squadra, non sia di fingere una realtà diversa da quella effettiva: «Qua nessuno si nasconde, nessuno gioca a nascondino. Noi dobbiamo vedere realisticamente quello che stiamo facendo quest’anno… qualcosa che, per me, è inaspettato. Ma rimaniamo molto umili, con i piedi per terra, cercando di guardare partita per partita. Le responsabilità me le hanno sempre date a prescindere, dati il mio nome e la mia carriera. Lo ribadisco: nessuno si nasconde. Sappiamo benissimo qual è il nostro obiettivo, ossia di tornare in Europa».

Conte si toglie un sassolino dalle scarpe

LA PRECISAZIONE – Conte ha poi proseguito riferendosi alla sua esperienza al Tottenham. In particolare, il tecnico italiano ha posto l’accento sul fatto che le critiche dovute alla mancata vittoria di un trofeo importante con la squadra londinese non abbiano un fondamento: «Non ho fatto bene, ho fatto benissimo al Tottenham. Ho portato la squadra dal nono posto in Champions League. Dopo due anni, gli inglesi non sono tornati più nella massima competizione europea. Capisco che da me si chieda sempre tanto, ma non posso fare i miracoli!»