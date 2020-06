Conte non fa sconti all’Inter: dalla ripresa solo tre giorni di riposo – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che Conte ha ricominciato subito a torchiare l’Inter. Per i giocatori poco riposo e tanto allenamento.

ALLEAMENTI FITTI – Il ritmo è serrato, la partita col Napoli adesso ha anche una data certa. Giusto per rendere l’idea: dall’8 maggio, data in cui si sono riaperti i cancelli di Appiano per gli allenamenti individuali, Antonio Conte ha concesso solo tre giorni di riposo, tre domeniche su 28 giorni complessivi. Troppo lungo il periodo di inattività per perdere tempo. Domenica sarà il quarto giorno senza allenamento di Lukaku e compagni. E rischia di essere anche l’ultimo, fino al 2 agosto. In linea teorica il calendario, con partite ogni 72-96 ore, non lascia spazio a riposi, anche se molto dipenderà anche dallo sviluppo delle prestazioni.