Conte non cambia mai! Lascia il Napoli come l’Inter? – Sky

Antonio Conte va verso la separazione dal Napoli con cui ha appena festeggiato la vittoria dello scudetto. Da Sky Sport arriva la notizia, il salentino ripeterebbe una storia già vissuta con l’Inter.

ADDIO – La storia tra Antonio Conte e Napoli potrebbe finire a breve. Martedì ci sarà la visita del club al Papa a Città del Vaticano, dopo l’incontro tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis. Il presidente non ha chiuso alla permanenza del salentino, che però ha manifestato un pensiero diverso sul “successo” rispetto al patron. Il Napoli sembrerebbe aver già trovato il sostituto e si tratta proprio di Massimiliano Allegri. De Laurentiis replica Andrea Agnelli e porta la stessa successione vista alla Juventus.

Conte, il Napoli come l’Inter nella sua carriera!

PARAGONE – Non è nuova questa mossa di Antonio Conte. L’allenatore si è già comportato in questo modo nella sua carriera, in particolare all’Inter. Quando viene chiamato a confermarsi da campione in carica va via, lo sta per fare al Napoli e lo ha fatto sulla panchina nerazzurra dopo aver vinto lo scudetto. Al Chelsea fu esonerato nel corso della stagione successiva al campionato vinto, alla Juventus durò di più ma per una questione di cuore. Per il salentino a quanto pare mettersi in gioco in situazioni al di fuori della sua “zona di comfort” rimane abbastanza difficile.