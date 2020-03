Conte non cambia: convinto del 3-5-2, Eriksen deve capire – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che per Conte il 3-5-2 è un abito tattico irrinunciabile. Eriksen dovrà inserirsi.

TATTICA CENTRALE – Conte sta approfittando dello stop forzato del campionato per studiare a fondo la sua Inter. Intatte sono le convinzioni… tattiche dell’allenatore. Il 3-5-2 è un binario che non val la pena abbandonare. E non sarà abbandonato, sarà la stella polare anche della squadra di domani. L’organizzazione tattica ha un valore troppo alto, gli esperimenti di difesa a quattro vanno considerati tali.

APPRENDIMENTO NECESSARIO – Ed è in questo contesto “contiano” che deve inserirsi Eriksen. Il danese ha bisogno di calarsi nei ritmi e nelle specificità del gioco di Conte, capendone ogni aspetto. L’arrivo a stagione in corso non l’ha facilitato. Servirà ritrovare gli spunti dinamici che faceva vedere al Tottenham. Cosa che di conseguenza aiuterebe l’Inter e il suo allenatore a fargli spazio nel mondo nerazzurro. È uno dei capitoli più interessanti del ConteLab, aperto tutti i giorni: è un’attività essenziale, per dirla con le parole da decreto di questi giorni. Non chiude mica, si muove tra un tapis roulant e l’altro.