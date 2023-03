Conte non arriva a fine stagione! Addio anticipato al Tottenham

L’esperienza di Antonio Conte al Tottenham potrebbe terminare in anticipo. Secondo quanto riportato da Telegraph, l’ex allenatore dell’Inter presto dirà addio al club inglese.

ANTICIPATO – Antonio Conte presto non sarà più l’allenatore del Tottenham. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi, l’ex tecnico dell’Inter è pronto a dire addio al club inglese. In settimana, se non addirittura nelle prossime ore, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della separazione tra il tecnico italiano e il Tottenham.

Fonte: telegraph.uk