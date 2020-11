Conte non a rischio, ma l’Inter ora vuole una reazione – Sky

Antonio Conte non è assolutamente a rischio dopo la sconfitta di ieri contro il Real Madrid, ma l’Inter si aspetta una reazione immediata già dalla prossima partita contro il Sassuolo

La brutta sconfitta di ieri contro il Real Madrid, oltre a compromettere il cammino in Champions League dell’Inter, certifica un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative per la squadra nerazzurra che sembra aver smarrito del tutto la sua identità. Antonio Conte però non è assolutamente a rischio, un addio anticipato al momento non è nemmeno contemplato, ma la società si aspetta una reazione immediata fin dalla partita di sabato contro il Sassuolo per poi tentare il possibile nelle restanti due partite di Champions League. A riferirlo è Andrea Paventi per “Sky Sport 24”.