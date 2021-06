Conte e il no del Real Madrid: spogliatoio in rivolta! Perez costretto a cambiare

Conte era uno dei candidati per la panchina del Real Madrid dopo l’addio all’Inter, ma secondo il quotidiano inglese The Times sarebbero stati gli stessi giocatori a non volerlo. Ecco la ricostruzione.

IL NO DELLO SPOGLIATOIO – Il quotidiano inglese The Times riporta un retroscena sul mancato passaggio di Antonio Conte sulla panchina delle Merengues. A quanto pare lo spogliatoio del Real Madrid avrebbe seccamente rifiutato questa eventualità ponendo il proprio veto sul tecnico salentino. Sarebbero stati giocatori molto importanti e di peso a far valere questa volontà sulla società madrilena. Uno scenario, tra l’altro, già vissuto qualche anno fa, quando Conte sembrava destinato alla panchina del Real prima di legarsi all’Inter.

LA SCELTA DI PEREZ – A quanto risulta, Florentino Perez aveva contattato Conte prima di affidare la squadra a Carlo Ancelotti per sostituire il partente Zinedine Zidane (vedi articolo), ma ha dovuto interrompere la trattativa dopo che ben dieci giocatori si erano opposti minacciando addirittura di chiedere la cessione. Non si conoscono i nomi dei giocatori in questione, ma il presidente avrebbe scelto Ancelotti proprio perché gradito ai senatori dello spogliatoio.