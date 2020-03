Conte nella sua Inter ha quattro giocatori chiave, ecco quali – TS

“Tuttosport” sottolinea che Conte nel suo primo anno di Inter ha trovato quattro giocatori che costituiscono i suoi fedelissimi da cui ripartire.

SPINA DORSALE – Per un allenatore come Antonio Conte i numeri non vogliono dire tutto ma spiegano tante cose. Considerando che quest’anno era (e resta) il campionato l’obiettivo primario nei pensieri del tecnico, non è un caso che Romelu Lukaku sia l’interista più utilizzato: venticinque presenze su venticinque partite giocate, con un’unica gara vissuta inizialmente dalla panchina, a Genoa con la Samp causa lombalgia. Segue Milan Skriniar 24 gare e 2087’ in campo, quindi Stefan de Vrij, terzo soltanto perché ha saltato le prime due (in casa col Lecce e a Cagliari) per infortunio e quarto Marcelo Brozovic, altro totem che le avrebbe giocate tutte se non si fosse preso una giornata di squalifica (scontata con il Genoa) e non fosse stato costretto in bacino di carenaggio nella sfida a San Siro contro il Cagliari per un guaio alla caviglia. Solo quinto – ma pure i sassi sanno il perché – Samir Handanovic, rientrato a Torino. La spina dorsale della squadra, che parte dal capitano, passa per l’olandese, per l’Epic e per Big Rom sarà anche quella dell’Inter che verrà. Un’Inter che sarà costruita con la consapevolezza di lottare per lo scudetto.

QUATTRO CAPITANI – Al netto dei possibili discorsi di mercato legati a Skriniar, Conte nel sui primo anno in nerazzurro ha trovato in Lukaku, de Vrij, Brozovic un trio di capitani che va ad aggiungersi ad Handanovic, che ha la fascia al braccio. Certezze che l’allenatore si porterà nel ritiro estivo, quando potrà lavorare su una base già solida senza partire da zero. I gol di Lukaku, i chilometri percorsi da Brozovic (il migliore in Serie A), la solidità difensiva garantita da de Vrij (particolarmente a suo agio nella difesa a tre) e le parate di Handanovic sono tutte certezze da cui ripartire.