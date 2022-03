Conte nella Hall of Fame Figc: «Vinto tutto. Inter? Due anni fantastici»

L’Inter ha cominciato la sua pausa di due settimane dove deve preparare la sfida alla Juventus. E’ una sorta di ultima spiaggia per i nerazzurri per bissare il successo dello scorso anno. Antonio Conte, trionfatore l’anno scorso, è stato inserito nella Hall of Fame della Figc.

RICONOSCIMENTO – Dopo Sacchi, Trapattori, Lippi e ovviamente Mancini, Conte diventa il quinto ct della nazionale italiana ad entrare nella Hall of Fame della Figc nella categoria allenatori. «Per me – dichiara Conte – questo premio è sicuramente motivo di orgoglio, una grande soddisfazione. Significa affiancare personaggi che hanno fatto la storia del nostro calcio. Penso che alla fine il riconoscimento sia stato dato considerando entrambe le mie carriere, sia quella di calciatore che quella da allenatore, anche perché in tutti e due i casi ho avuto un percorso importante, con la fortuna e la bravura di vincere praticamente tutto quello che c’era da vincere. Purtroppo è mancato solo qualcosa con la Nazionale, considerando che sono stato vice campione del mondo e d’Europa».

ANNI – Ovviamente, in Nazionale e all’Inter, Conte ha avuto una figura come Lele Oriali al suo fianco. Ecco le sue parole. «Ho avuto il piacere di conoscerlo solo quando sono arrivato in Nazionale, successivamente abbiamo vissuto insieme due anni fantastici all’Inter, culminati con lo scudetto. Mi ha aiutato tanto in entrambe le situazioni, è una persona che riesce a dare sempre un valore aggiunto al team, e soprattutto all’allenatore, è un grande lavoratore e un uomo di cui puoi fidarti, uno che antepone sempre gli interessi del club o nel caso della Nazionale ai propri, uno che si dedica totalmente al gruppo. Siamo molto simili e c’è grande stima tra noi, anche con lui quando c’è la possibilità ci frequentiamo fuori dal campo, con le famiglie».

Conte sarà premiato a maggio assieme a Carlo Mazzone.