Conte ne ha anche per dirigenti e staff, compiti per tutti – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che Conte non molla nemmeno i dirigenti e lo staff: tutti sono chiamati a lavorare anche in vacanza.

PRESSIONE SULLA DIRIGENZA – Se i soldati non possono approfittare troppo della “licenza”, lo stesso vale per ufficiali e sotto-ufficiali. L’intera dirigenza sa già che Conte sarà una presenza costante nelle loro riunioni di famiglia o nei brevi periodi vacanzieri. Il telefono suonerà spesso, Antonio vorrà essere ragguagliato sullo stato dei lavori di mercato. E metterà una certa pressione.

VARI COMPITI – Ma prima di partire per le vacanze avrà chiesto a Marotta & Co di prevenire i casi scoppiati un Natale fa, con i rientri in ritardo dalle vacanze di Icardi e Lautaro. Un controllino sui biglietti per i voli di rientro si può fare prima… Con lo staff i contatti non saranno meno intensi: abituati a preparare i dossier con 15 giorni di anticipo sulla data del match, i collaboratori tecnici probabilmente hanno già completato quelli sul Napoli, e stanno per buttarsi sull’Atalanta. Ma in vacanza vuoi non aggiornare qualcosa, o farti venire nuove idee? Medici e preparatori, poi, hanno una missione anche simbolica: svuotare l’infermeria. Alla ripresa anche Sanchez, Asamoah e Barella dovrebbero essere “sani”. Bisogna renderli pronti.