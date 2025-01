Conte: «Napoli ha superato difficoltà che avrebbero ammazzato un toro!»

Antonio Conte ha parlato nel post-partita di Atalanta-Napoli, sfida terminata con il punteggio di 3-2 per i partenopei. Il tecnico azzurro ha elogiato la propria squadra per la crescita avuta fin qui.

IL COMMENTO – Antonio Conte ha sottolineato a DAZN i meriti del suo Napoli dopo la vittoria per 3-2 contro l’Atalanta: «Penso che sia stata una partita diversa dall’andata, sotto tutti i punti di vista. La squadra è cresciuta tanto, soprattutto nelle difficoltà. Stiamo andando avanti avendo delle situazioni da affrontare, sia in termini di infortuni che di mercato. Situazioni che potrebbero ammazzare un toro, mentre noi andiamo avanti e non ci lamentiamo. Ringrazio i ragazzi perché sono disposti a lavorare tanto e a migliorarsi. Li ringrazio perché le nostre fortune passano attraverso il lavoro e il miglioramento collettivo».

Conte sul possibile calciomercato del Napoli

MERCATO – Conte ha poi indicato il suo pensiero in merito al mercato invernale del Napoli: «Sono andati via tutti i giocatori che voi dicevate erano stati decisivi per vincere lo scudetto. Rispetto all’anno scorso, sono stati ceduti tre calciatori importanti, ossia Osimhen, Zielinski e Kvara. Quello che dobbiamo fare è lavorare a testa bassa e pedalare. Io vado in guerra con i miei uomini, se la società non può ingaggiare un certo tipo di calciatori, allora continuiamo così».