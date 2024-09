Conte si nasconde: «Napoli primo? Altri più attrezzati! Mai più 40 punti dall’Inter»

Conte dopo la vittoria del Napoli contro il Monza, in un’intervista rilasciata su DAZN non pensa al primo posto in classifica e sulla lotta scudetto si nasconde dietro alcune dichiarazioni.

LOTTA SCUDETTO – Antonio Conte non parla di scudetto per quanto riguarda il suo Napoli, nonostante il primo posto in classifica e in solitaria: «C’è grande aspettative nei miei confronti perché in passato ho fatto cose importanti. Lasciamo i tifosi sognare, perché il sogno è una cosa bella. Io invece devo tenere i piedi per terra e so qual è la realtà, e la realtà è che davanti abbiamo squadre più attrezzate. Tante squadre sono davanti a noi per tante situazioni. Noi rincorriamo e cercheremo di fare del nostro meglio. Ho un minimo di esperienza per dire che dobbiamo stare con i piedi per terra. Sento parlare gente che non ha esperienza su chi vince scudetti. Dobbiamo riportare il Napoli dove compete, non come l’anno scorso che è arrivata a 40 punti di distanza dall’Inter».