Conte: «Napoli e Inter in contemporanea? No speculazioni. Problema per McTominay…»

Conte alla vigilia presenta in conferenza stampa la partita tra Parma e Napoli, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. In campo domenica alle 20:45 in contemporanea insieme ad altri nove match, tra questi anche Inter-Lazio.

NESSUN JOLLY – Antonio Conte presenta così la sfida tra Napoli e Parma: «Preoccupazione alla vigilia? Non è normalità perché stai arrivando alla fine della stagione con la fortuna di giocare qualcosa di importante, non è un finale di stagione all’insegna della normalità ma all’insegna di un obiettivo che non era nelle nostre menti. Il nostro obiettivo lo abbiamo già raggiunto, cioè riportare in Champions League il Napoli. L’Inter ci aveva dato 41 punti di distanza. Rimane da vedere quanto fastidio vogliamo dare fino alla fine del campionato, ma è inevitabile che sono delle situazioni che ci siamo meritati. Giocarci qualcosa non è normale. C’è l’incognito e l’imponderabile, perché prepari tutto nella maniera migliore possibile e poi però c’è l’imprevedibilità della situazione. Il difensore del Genoa intercetta la palla, si sgancia e va in aria di rigore nostra, stacca di testa e segna. Questo fa parte dell’imprevedibilità. Aver pareggiato col Genoa ci ha dato fastidio perché abbiamo dominato».

QUALCHE DUBBIO – Antonio Conte parla in particolare dei casi dubbi: «McTominay ha avuto qualche problema in settimana, però troveremo sempre la soluzione a prescindere. Questo è un gruppo di ragazzi di cui mi fido, che sta superando delle difficoltà importanti in tutta la stagione e cercheremo di trovare sempre la migliore soluzione. Neres ha recuperato, si è allenato tutta la settimana e ha aumentato l’autonomia. Stiamo giocando per uno scudetto che è differente rispetto ai grandi club. Per i grandi club uno scudetto in più o meno non cambia tanto la vita. Per una piazza come Napoli è storico, basti pensare che due anni fa non lo si vinceva da 30 anni».

Conte manda messaggi alla società del Napoli

“OBIETTIVI RAGGIUNTI” – Il tecnico azzurro rivendica quanto di buono fatto in questa stagione e manda altri segnali alla società: «Ci è stata chiesta di presentare una bella torta, e noi a fine stagione abbiamo presentato una bellissima torta: ci siamo qualificati in Champions League con quattro giornate di anticipo, ci siamo guadagnati un posto su quattro disponibili la prossima stagione, abbiamo valorizzato la rosa e riportato il sold-out a ogni partita. Ora però manca la ciliegina che rappresenta la storia. Abbiamo fatto qualcosa di positivo per tutti! Per il club e per tutti. Sfida in contemporanea con l’Inter? C’è bisogno dell’aggiornamento, noi lo faremo in panchina. Avere un aggiornamento è importante, quello che posso dire è che il risultato non potrà condizionare, non si può speculare».