Conte persevera: «Napoli inaspettato. Continuiamo a dar fastidio all’Inter»

Antonio Conte continua la sua narrazione sulla presenza impronosticabile del Napoli nella ricorsa allo scudetto insieme all’Inter. Le parole del tecnico dopo la vittoria a Monza.

INASPETTATO – Antonio Conte, intervistato da Dazn al termine di Monza-Napoli, dichiara: «Son partite che sulla carta sembrano facili, ma la posta in palio è talmente alta che c’è una pressione veramente alta. Io l’avverto nei confronti dei ragazzi, per tanti di loro forse è la prima volta che vivono un testa a testa. Questo testa a testa è inaspettato, lo ribadisco. Si può dire ciò che si vuole, ma per me stare lì è qualcosa di veramente inaspettato e straordinario per tutto quello che stiamo facendo. Quindi dico onore a questi ragazzi, merito loro. Io sono contento perché continuiamo comunque a dare fastidio».

Dalla lotta con l’Inter al futuro in panchina: torna il Conte polemico!

APERTURA – Dal testa a testa con l’Inter, poi, Conte passa a parlare del suo futuro. Dopo le ultime dichiarazioni polemiche rilasciate alla vigilia della sfida col Monza, l’allenatore dichiara: «La mia permanenza? Io a Napoli mi sono integrato benissimo, anche la mia famiglia. Vivo benissimo, si mangia bene, c’è sempre il sole e il tifoso napoletano ti fa sentire partecipe. Noi dobbiamo vivere il presente, sapendo che da parte mia ci sono tutte queste situazioni favorevoli. Però la gente vuole vincere ed ha ambizione. C’è grande apertura da parte mia, da tutti i punti di vista. poi bisogna vedere la realtà quale sarà. Noi continueremo ad andare avanti».

AMBIZIONI E MEZZI – Sempre sul suo futuro a Napoli, Conte dichiara: «Grande apertura, a Napoli ho trovato una piazza che mi dà grandi emozioni e questo è molto importante. Però sapete benissimo che nel club che mi prende io porto aspettative, e le aspettative le metto da solo. Cresce l’ambizione, io posso fare da garante, però non sono stupido se non ci sono i mezzi necessari per fare questo».

INFORTUNI E CAMPI – Conte conclude commentando l’ultimo infortunio in casa Napoli e non perde l’occasione per lanciare un’altra freccia velenosa alla società: «Neres? Ha avvertito un piccolo problema al soleo. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto un po’ di problemi al soleo, non so se la causa sono i campi di Castelvolturno. Anche i campi dovrebbero essere rifatti, invece continuano ad essere quelli di prima. Prendiamo atto di questi infortuni, stiamo zitti e continuiamo a lavorare. Magari se rifacessimo anche i campi saremmo un pochettino più contenti».