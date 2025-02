Conte: «Napoli forte e rispettato. Questo lo dimostra!»

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Napoli, match pareggiato dalle due squadre con il punteggio di 1-1.

IL COMMENTO – Antonio Conte si è espresso su DAZN al termine di Roma-Napoli, sfida conclusasi per 1-1: «Ci sta che a Roma tu possa pareggiare. Si tratta di una signora squadra, che qui veniva da sette vittorie consecutive e ha giocatori importanti. Noi venivamo da sette vittorie, oggi potevamo fare l’ottava, peccato. Ma anche a noi è successo di subìre gol alla fine, contro il Parma, il calcio è un dare e avere. Mi fa piacere vedere la soddisfazione nei calciatori della Roma, a testimonianza del fatto che siamo tornati ad essere temuti e rispettati come squadra».

Conte esalta il suo Napoli dopo il pareggio contro la Roma

LE DICHIARAZIONI – Conte ha poi aggiunto un riferimento al percorso dei partenopei, sottolineando come sia soddisfatto per il rendimento ottenuto dai suoi, in particolare se si tiene conto delle ultime partite: «Siamo una squadra. Sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite sono un segnale forte. Pareggiare a Roma ci sta, e fare sette punti contro Juventus, Atalanta e Roma è un ottimo bottino, ci avrei messo tante firme a inizio stagione».