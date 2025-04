Conte, ci risiamo: «A Napoli certe cose non si possono fare». Poi torna a nascondersi

Conte in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Inter, altra partita importante in vista del rush finale con la lotta scudetto in Serie A, risponde alle domande dei giornalisti presenti che chiaramente fanno riferimento agli impegni dell’Inter.

PAROLE DI ADDIO? – Le dichiarazioni di Antonio Conte oggi non saranno passate inosservate a molti tifosi e soprattutto alla società. Non proprio dichiarazioni di addio del tecnico salentino, che in conferenza stampa però suona l’allarme: «Ciliegina sulla torta? Sono state dette tante cose a inizio anno da parte mie. Alcune cose le posso confermare, altre no. Io non rinnego nessuno, però poi ti rendi conto di certe situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso su Kvaratskhelia, perché ho detto che il Napoli non deve essere una squadra di passaggio. Non vorrei passare per passare per bugiardo. Inevitabile che durante questi otto mesi ho capito che tante cose non si possono fare». Dichiarazioni già sentite e risentite anche in passato, come per esempio le sue esperienze alla Juventus, all’Inter e al Tottenham stesso. Che stia preparando il terreno per un nuovo addio?

Lotta scudetto con l’Inter, Conte ancora dietro un dito

SI NASCONDE – Trentatreesima giornata di campionato, Antonio Conte parla timidamente di scudetto, ma di qualificazione alla prossima Champions League: «Una questione di pressione? Prima di tutto c’è da conquistare un piazzamento in Champions League. Con una vittoria domani avremo l’opportunità di avvicinarci a un obiettivo prestigioso e non preventivabile a inizio anno. Cercheremo di dar fastidio fino alla fine».

LA SUA EX – Poi i complimenti all’Inter dopo il passaggio del turno in Champions League: «Complimenti all’Inter, in semifinale battendo una squadra forte, da persona di calcio che ha l’Inter come avversaria vanno fatti i complimenti. Non c’era bisogno di questa partita per capire quanto fosse forte, non a caso è in corsa su tutte le competizione e questo rafforza il campionato che stiamo facendo. E’ qualcosa di importante. È un bene per il calcio italiano, negli ultimi anni s’è sempre fatto rispettare, c’è poco da dire, intensità non intensità, è il terzo anno consecutivo: può essere un anno per caso, ma se accade ogni anno significa che il calcio italiano è di livello».