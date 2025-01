Conte fa la morale a Kvaratskhelia, Ravezzani: «Fa ridere, all’Inter…»

– Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, Antonio Conte ha rivelato il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano infatti ha deciso di lasciare il Napoli e se il PSG dovesse accontentare il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale chiede circa 80 milioni di euro per il suo gioiello, allora Kvara lascerà Napoli. Conte è rimasto deluso dal comportamento del giocatore, che ha chiesto la cessione. Ma, direttore di TeleLombardia, tramite un post su X ha voluto bacchettare l’allenatore del Napoli, ricordando alcuni suoi precedenti tra Juventus prima e Inter poi: «Bisogna saper andar via in modo elegante. Detto da Conte che ha mollato la Juve al secondo giorno di ritiro fa un po’ ridere. Idem con l’Inter, dando sostanzialmente dei…».