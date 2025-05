Conte shock, minacce al vice di Chivu: «Pezzo di m***, ti vengo a prendere»

Conte furioso e altamente sopra le righe ieri a Parma. L’allenatore del Napoli si è scagliato in modo brusco verso il vice di Cristian Chivu, passando pure alle minacce.

MINACCE SHOCK – Domenica ricca di tensioni tra Parma e Milano, con la corsa scudetto in ballo fino alla fine. Inter e Napoli, adesso, si giocheranno tutto nell’ultimo atto. La Lega Serie A ha infatti calendarizzato le due partite scudetto, ossia quella degli azzurri contro il Cagliari e quella della Beneamata al Sinigaglia contro il Como. Ma ritornando a ieri sera, tra il Tardini e San Siro, Daniele Doveri da un lato e Daniele Chiffi dall’altro, hanno espulso gli allenatori. Conte fatto fuori per proteste e insulti verso l’altra panchina; Inzaghi e Baroni per qualche scintilla di troppo. Ma clamoroso quello che è successo a Parma e che ha portato al rosso per l’allenatore del Napoli. Conte, infatti, preso dalla tensione e da una crisi di nervi si è scagliato contro il vice di Cristian Chivu, Antonio Gagliardi. L’allenatore azzurro ha inveito anche con gravi minacce nei confronti peraltro del suo ex collaboratore ai tempi della Nazionale. Le sue parole: «Non vedevi l’ora… non vedevi l’ora, sei un pezzo di m…. dopo ti vengo a prendere!». Gagliardi e Conte hanno lavorato insieme in Nazionale, dove l’attuale vice di Chivu faceva il match analyst.