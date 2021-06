Conte mina vagante per i tecnici d’Europa: col Tottenham verso il no – Sky

Conte non dovrebbe andare al Tottenham, come invece si pensava a metà settimana. Dopo i primi dubbi spuntati fra giovedì e ieri (vedi articolo) ora è più no che sì per gli Spurs. Lo segnala il giornalista Marco Demicheli, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24.

NON SI FA – Sembrano ormai troppo ampie le distanze fra Antonio Conte e il Tottenham. A metà settimana l’accordo appariva vicino, poi i primi dubbi dell’ex allenatore dell’Inter sulla competitività degli Spurs. Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, fa sapere come ora sia più portato a dire no. Di questo passo Conte rimarrebbe senza squadra, con la buonuscita da circa sette milioni di euro definita con l’Inter dieci giorni fa. Può stare fuori qualche mese oppure fare un anno sabbatico. La certezza è che Conte diventerà una sorta di mina vagante per tutti gli allenatori delle big che avranno difficoltà nella prossima stagione.