Conte mette le mani avanti: «Gli Scudetti li vincono monte ingaggi e valore della rosa»

Antonio Conte in conferenza stampa prima di Napoli-Como non ha parlato solo della questione ultras per Inter e Milan. L’allenatore ha mandato una frecciatina ad alcune società.

FRECCIATINA – Antonio Conte si diverte da tempo a scaricare responsabilità al di fuori del Napoli. L’allenatore omette le spese della sua società, omette la storia del club e tanto altro facendo riferimento al discorso Scudetto. Il salentino ne parla in questo modo: «Potremmo rimanere in testa alla classifica vincendo domani. Conta poco ora, ma conta mettere 3 punti e quello è importante. Tutte le partite sono difficili soprattutto per noi che abbiamo intrapreso questo percorso. Vincere sarebbe importante. Dobbiamo abituarci ad avere una sana pressione: io la sento sempre, dobbiamo averla dentro di noi per i tre punti. Anche la sana paura che ti fa alzare il livello e l’attenzione. Spero che questa pressione ce la porteremo fino alla fine. Dobbiamo tapparci le orecchie, qualche furbetto la pressione ce la puà mettere da fuori magari per coprire la propria squadra. La storia ha insegnato che gli Scudetti li vincono sempre la storia, il valore patrimoniale della rosa e il monte ingaggi salvo rarissime eccezioni».