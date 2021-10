Conte-Manchester United, in Inghilterra spogliano la rosa dell’Inter

Tiene banco in Inghilterra la delicata situazione relativa alla panchina del Manchester United. Conte sarebbe infatti l’indiziato numero uno per sostituire il traballante Solskjaer. Sull’ipotetico nuovo Manchester di Conte, il Sun esagera tirando in ballo l’Inter

INTER SPOGLIATA − Nonostante le rassicurazioni della società, rimane in bilico la posizione di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Dopo lo 0-5 contro i rivali del Liverpool, le quotazioni del tecnico norvegese sono in discesa con l’ex Inter Antonio Conte pronto in caso a subentrare. Il Sun ha voluto azzardare (anche esagerando) un’ipotetica formazione dei Red Devils con Conte nuovo manager. Dall’analisi del tabloid inglese, l’Inter ne esce completamente spogliata in termini di rosa con ben cinque giocatori pronti a seguire l’ex allenatore nella sua nuova avventura. Tra questi ci sono: Milan Skriniar, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Un’esagerazione fin troppo spinta ma che rimane in linea con le logiche editoriali del noto tabloid.