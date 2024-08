Conte: «Lukaku? Portato all’Inter per un motivo! Lo stesso al Napoli»

Una delle notizie del pomeriggio è l’ufficialità di Lukaku nuovo attaccante del Napoli. Il belga ritrova Conte, che lo aveva già avuto all’Inter dal 2019 al 2021: di questo ne ha parlato l’allenatore in conferenza stampa a due giorni dalla partita col Parma.

LA PRESENZA – Dopo tre anni si ricongiungiono le strade di Romelu Lukaku e Antonio Conte, dopo i due anni all’Inter. Avviene al Napoli e la prima domanda, dopo l’ufficialità, è inevitabilmente sulla possibilità di vederlo sabato col Parma: «Innanzitutto, visto che è ufficiale, mi auguro di averlo a disposizione oggi e domani. Romelu deve entrare in sintonia con il resto della squadra, questo per me è importante. Verrà con noi, se non c’è niente di particolare, per la partita con il Parma. Di Romelu cosa posso dire? Sicuramente è un centravanti atipico, nella mia precedente esperienza (all’Inter, ndr) ho avuto l’opportunità di portarlo con me e l’ho fatto – come ho detto – perché è un centravanti atipico. Di solito i centravanti alti e grossi sono anche lenti. O li utilizzi in area come boa per tenerti palla, però poi non hanno grande gamba per sfruttare il campo».

Conte ritrova Lukaku dopo l’Inter: la scelta per il Napoli

L’ELOGIO – Conte prosegue sull’ex Inter: «Lukaku io l’ho sempre definito come un giocatore di football americano, che sono 1,90 però sono velocissimi. Lui è un giocatore potente e unisce le due cose, noi abbiamo bisogno di un calciatore che ci possa tenere botta e far salire la squadra ma al tempo stesso uno che può attaccare gli spazi. Ecco perché lo considero un po’ unico da questo punto di vista. Detto questo Romelu deve venire, è un ragazzo a posto e un ragazzo perbene: posso mettere le mani nel fuoco io per lui. Sa la responsabilità che ha nei miei confronti, nei confronti del Napoli e dei tifosi napoletani. Poi è un bravo ragazzo. Detto questo c’è Romelu ma non dimentichiamo Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Da questo punto di vista oggi sono molto più contento e tranquillo».