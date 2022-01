Conte: «Lukaku? Grandissimo affetto per lui, ma è in un’altra squadra»

Conte ha avuto un Capodanno felice: il suo Tottenham ha vinto 0-1 in casa del Watford di Ranieri con un gol al 96′ del difensore Sanchez. Intervistato da Sky Sports in Inghilterra dopo la partita, l’ex allenatore dell’Inter ha parlato anche di Lukaku.

IL PIÙ DISCUSSO – Gli ultimi giorni hanno visto Romelu Lukaku al centro dell’attenzione, per la lunga intervista andata in onda su Sky Sport (vedi articolo). In diversi punti cita Antonio Conte, che nei due anni all’Inter gli ha permesso di rivitalizzare la carriera. L’attuale manager del Tottenham lo ricorda con affetto pur non potendo approfondire il discorso: «Lukaku è un giocatore di un’altra squadra. Sapete l’affetto che ho per lui, è tutto quello che ho. Però non parlo di giocatori di altre squadre, anche se ripeto: ho un grandissimo affetto nei suoi confronti e ci sarà sempre».