Conte: «Lukaku acquisto giusto del Chelsea! All’Inter per ritrovare fiducia»

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato anche del suo ex pupillo all’Inter Romelu Lukaku. L’allenatore leccese non ha condannato l’acquisto del Chelsea lo scorso anno

GRANDE ATTACCANTE − Conte non ha dubbi sulla punta dell’Inter: «Di sicuro, Lukaku ha il potenziale per giocare in Premier League. Ricordo molto bene le prime partite della scorsa stagione, giocava davvero bene e tutti i media lo elogiavano. Molte sono le cose che possono far cadere la fiducia a un giocatore. So per certo che lui è un po’ deluso, perché voleva avere un altro impatto in Inghilterra. Ma ha tempo. Ora è giusto che giochi per un club importante in Italia per provare a riprendere fiducia in se stesso. Ma stiamo parlando di un attaccante davvero importante, davvero bravo. Il Chelsea ha speso tantissimo per poterlo acquistare, stiamo parlare di uno dei giocatori più forti in circolazione».

TIFOSI − Secondo Conte, Lukaku è un giocatore che ha bisogno di sentirsi amato: «Ritorno all’Inter? I tifosi gli hanno mostrato molta passione e lui ha bisogno di sentirsi in fiducia. E per questo che è voluto ritornare a Milano, ma di sicuro l’acquisto del Chelsea è stato giusto. Poi ovviamente, l’impatto è stato forse un po’ diverso ma quello dei Blues non è stato un acquisto sbagliato».

Fonte: Evening Standard