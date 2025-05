Conte: «Lo scudetto più stimolante! Mi è balenato un pensiero»

Conte è stato intercettato al termine di Napoli-Cagliari, partita vinta dagli azzurri che hanno dunque conquistato il quarto scudetto della loro storia. Il tecnico ex Inter a DAZN definisce questo titolo tra i più stimolanti in carriera

FANTASTICO – Antonio Conte ha parlato così dopo Como-Inter: «È successo di nuovo ed è qualcosa di fantastico e bellissimo, oggi quando siamo arrivati allo stadio è stato difficile arrivarci e non so quanta gente c’era. Mi è balenato un pensiero: se avessimo deluso queste persone ce la saremmo portata dietro per sempre. Complimenti a questi ragazzi perché c’era una pressione pazzesca, abbiamo affrontato nel migliore dei modi la partita, sono stati bravissimi. È stato un campionato straordinario e il merito è di questi ragazzi che si sono rimessi in gioco. Soprattutto chi l’anno scorso era arrivato decimo e due anni fa aveva vinto lo scudetto».

STIMOLANTE – Conte non ha dubbi su quale sia stata la sfida più complicata in carriera: «Se è il più grande capolavoro della mia carriera? Sicuramente il più inaspettato, il più difficile e il più stimolante perché venire a Napoli dopo un decimo posto e cercare di riprendere tutto, perché si era sfasciato un po’ tutto, e convincere alcuni giocatori è stata una bella sfida. Io penso che se guardiamo all’inizio il 3-0 con il Verona e lo 0-0 con il Modena aver vinto lo scudetto è qualcosa di clamoroso. Io penso che chi ha partecipato a questo scudetto ha fatto qualcosa di straordinario perché vincere a Napoli è difficilissimo. Chi lo ha fatto per la seconda volta in tre anni vuol dire che ha valori importanti, sono contento per loro perché trent’anni fa un certo Maradona ha alzato due scudetti. Il fatto che Di Lorenzo lo abbia fatto altrettante volte è straordinario. In una situazione non semplice perché in un club che non parte sempre per vincere».

FUTURO – Conte chiude con una considerazione sul suo futuro: «Se sarò l’allenatore del Napoli anche la prossima stagione? Noi ci stiamo godendo tutto, ho un ottimo rapporto con il presidente e con la famiglia. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci quest’anno, io ho conosciuto lui e lui ha conosciuto me. Adesso stiamo festeggiando insieme, siamo due vincenti. Magari lo siamo in maniera diversa, ma siamo due vincenti».