Conte, l’esonero Ã¨ un’utopia: atteso confronto con l’Inter – SM

Conte, l’esonero è un’utopia: atteso confronto con l’Inter – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte dopo la vittoria di ieri e il secondo posto matematico, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti della società. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” però, l’esonero ad oggi è al quanto improbabile, ma urge un confronto con la società.

IL CONFRONTO – Antonio Conte dopo Atalanta-Inter non le manda a dire, tirando le somme di quella che è stata una stagione “veramente difficile”. Parole di fuoco anche nei confronti della società che, a detta dello stesso tecnico leccese, è stata poco presente quando c’era da difendere la squadra dalle pesanti critiche. Le parole hanno scatenato un terremoto, e la domanda adesso è: resterà all’Inter? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’esonero ad oggi pare un’utopia, considerando i 12 milioni di euro di stipendio che il tecnico percepisce annualmente. Anche le dimissioni sono poco quotate. In questo momento però la cosa più importante è sedersi al tavolo e provare a trovare un accordo o una via d’uscita.

Fonte: Sportmediaset.