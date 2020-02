Conte, Lazio-Inter e il processo di crescita: obiettivo inserire Eriksen – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si analizzano le prestazioni individuali dei giocatori di Antonio Conte in Lazio-Inter e si fa il punto sul momento dei nerazzurri, che ora hanno un obiettivo: mettere al centro Christian Eriksen

SOTTOTONO – Antonio Conte si lecca le ferite dopo la sconfitta in Lazio-Inter. Partendo dall’analisi delle prestazioni individuali dei nerazzurri: Lautaro Martinez è apparso fuori condizione ed è sembrato distratto dalle voci di mercato, Romelu Lukaku è stato troppo solo e ben arginato da Acerbi. In una settimana, dopo la rimonta nel derby, è cambiato tutto: sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli e ko nello scontro diretto dell’Olimpico.

COSA SERVE – Conte ha ragione nel dire che il percorso di crescita è solo all’inizio. Negli scontri diretti, i nerazzurri hanno vinto solo all’andata contro i biancocelesti. Oltre a Lazio-Inter, il Biscione ha perso anche contro la Juventus. Con anche i pareggi contro Atalanta e Roma. La prima cosa che deve fare ora il tecnico è cercare di inserire Christian Eriksen, in un centrocampo in crisi di qualità. Il danese non può stare fuori, è un top-player di livello assoluto: per crescere definitvamente l’Inter non può fare a meno dell’ex Tottenham in campo.

