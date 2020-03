Conte, Lautaro Martinez e Lukaku: i simboli delle ambizioni Inter – SM

Antonio Conte, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono l’allenatore più pagato d’Italia e i due giocatori più cari della Serie A: sono loro i simboli delle ambizioni e della crescita dell’Inter

Con il campionato al momento fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, si riflette sullo stato della salute delle società al momento inattive. Da un’analisi di “Sport Mediaset” su stipendi e valore dei cartellini emerge la bontà del progetto e delle ambizioni dell’Inter. Antonio Conte infatti risulta essere l’allenatore più pagato della Serie A e il secondo in Europa dietro Diego Simeone, mentre la coppia gol nerazzurra formata da Lukaku e Lautaro Martinez occupa i primi due posti nella classifica dei giocatori col più alto valore nella Serie A: 115 milioni per l’argentino, 100 per il belga, in una classifica in cui lo juventino Cristiano Ronaldo viene considerato indietro anche per un discorso di età. Questi sono i simboli e i numeri che certificano le grandi ambizioni dell’Inter e la crescita sotto la gestione Suning.