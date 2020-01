Conte irritato per il mercato, l’Inter non ha...

Conte irritato per il mercato, l’Inter non ha gradito lo sfogo – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter non ha gradito lo sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa. La società ha messo soldi sul mercato.

PROBLEMA COL MERCATO – La smisurata ambizione di Antonio Conte lo porta, da un lato ad alzare sempre l’asticella con la squadra, dall’altro a essere cronicamente scontento per quanto fa la società sul mercato. A Torino rimase scolpita nel granito la sua uscita sulla differenza di potere d’acquisto tra la Juventus e le grandi corazzate d’Europa: «Con dieci euro non si mangia in un ristorante da cento».

INTER IRRITATA – Ieri, a sorpresa, nonostante Suning avesse dimostrato nei fatti che i “soldini” c’erano, è andato in scena un altro capitolo della saga dello scontento. Uno sfogo che in società non è stato per nulla gradito considerato che, mentre Conte si lamentava, José Mourinho decideva di lasciare in tribuna Christian Eriksen nel match di FA Cup contro il Southampton dopo l’accordo trovato tra Inter e Tottenham per il trasferimento del danese. Operazione che tra costi del cartellino (20 milioni, 15 fissi e 5 di bonus), ingaggio e commissioni costerà a Jindong Zhang tra i 75 e gli 80 milioni.

OBIETTIVI SFUMATI – Il problema è che Conte, anziché festeggiare, continua a rimuginare sul mancato arrivo di Arturo Vidal che però il Barcellona non ha mai voluto trattare. L’allenatore avrebbe voluto pure Marcos Alonso, per cui il Chelsea ha chiesto 45 milioni, cifra del tutto fuori mercato, sparata dai Blues come ripicca per la causa intentata proprio da Conte dopo il burrascoso divorzio di due estati fa. Per sostituirlo – dopo la bocciatura di Spinazzola (un Nazionale) – sono stati comunque pescati due giocatori di comprovata esperienza, ovvero Ashley Young (costo dell’affare – tra cartellino e ingaggio – 13,5 milioni, nel caso in cui sia prolungato l’accordo) e Victor Moses (0,5 milioni per il prestito oneroso e 12 al riscatto).