Conte, l’Inter vuole tenerlo. Tentativo offerta di rinnovo, ma con dubbi – SI

Conte e l’Inter restano in bilico: anche oggi nessuna novità concreta sulla prossima stagione. Secondo quanto riportato durante “Sportitalia Mercato” la società vorrebbe rinnovare il contratto del tecnico, che ha ancora dubbi.

DECISIONE RAPIDA – L’Inter non ha dubbi: vuole Antonio Conte come allenatore per la stagione 2021-2022. Il tecnico però, come noto, pretende che il progetto non sia ridimensionato e ha dubbi in tal senso. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, Conte vuole comprendere nel dettaglio i programmi della società. C’è il rischio che si arrivi a un muro contro muro, ma nulla è deciso in un senso o nell’altro. L’Inter vorrebbe offrire un rinnovo di contratto, in scadenza al 30 giugno 2022, con un’offerta al ribasso: l’ingaggio attuale, che si aggira sui dodici milioni di euro, sarebbe spalmato su più anni. Basterà per trattenere Conte e convincerlo?