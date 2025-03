Conte: «L’Inter ha vinto? Di base risultato scontato, nulla cambia!»

Conte ha detto la sua prima del fischio d’inizio tra Napoli e Fiorentina, che è in programma tra poco alle 15. L’allenatore salentino ha risposto alla domanda sulla vittoria dell’Inter contro il Monza, arrivata ieri sera. Nerazzurri momentaneamente a più quattro.

GIOCARE DOPO – Prima di Napoli-Fiorentina intercettato da DAZN Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha risposto alla domanda sulla pressione in casa azzurra. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Monza per 3-2 che ha fatto scivolare gli azzurri momentaneamente a meno quattro dalla capolista. L’allenatore ha commentato in questo modo smorzando un po’ i toni: «Di base il risultato poteva sembrare scontato, poi le partite vanno tutte giocate e vinte sul campo. Puoi giocare con l’ultima o con la prima in classifica. Per noi non cambia niente, guardiamo al nostro percorso e ricominciamo da quanto fatto con l’Inter». L’Inter guarderà con curiosità questa partita con la speranza di ottenere un mini regalo dalla Viola, che in settimana ha perso in Conference League contro il Panathinaikos in Grecia negli ottavi di finale. La Fiorentina dunque non si trova in una condizione fisica e mentale brillantissima. Il risultato di oggi sembra quasi scontato, anche per il Napoli, a sua volta, appare ripreso dopo il pari di una settimana fa contro la Beneamata.