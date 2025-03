Conte: «Inter squadra di riferimento, ma meritavamo di vincere»

Antonio Conte è ritornato sul pari tra Napoli e Inter di una settimana fa. All’allenatore non è andata giù l’1-1 nello scontro diretto.

SQUADRA DI RIFERIMENTO – Antonio Conte è tornato a parlare e lo ha fatto alla vigilia della partita tra Napoli e Fiorentina, che si giocherà domani alle ore 15. Il tecnico nerazzurro ha risposto in questo modo al pari di una settimana fa nello scontro diretto contro l’Inter: «Non è cambiato niente. Non so cosa avrebbe dovuto cambiare. Abbiamo continuato ad allenarci con la stessa voglia e intensità. Bisogna fare i fatti, le parole se le porta via il vento. Abbiamo fatto un’ottima partita contro l’Inter, che è la squadra riferimento. Se andiamo a confrontare le due partite tra andata e ritorno sono state totalmente diverse. Ci deve dare forza. Abbiamo comunque pareggiato anche se meritavamo di vincere, ma per il pari è una mezza sconfitta. L’Inter ha fatto 19 gol su calci da fermo, significano tanti punti. Significa che hai bravi calciatori a saltare e bravi giocatori a calciare. Devi avere tutti questi ingredienti quando costruisci squadre vincenti». Oggi la squadra di Simone Inzaghi giocherà contro il Monza ultimo in classifica e con un successo potrebbe allungare momentaneamente a più quattro sul Napoli.