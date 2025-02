Conte: «Inter signora squadra, lotta per vincere. Napoli paraocchi!»

L’Inter spreca la chance di raggiungere il Napoli in classifica. Antonio Conte, alla vigilia del match contro l’Udinese, inquadra il momento e l’umore delle due squadre che lottano per il titolo.

GUARDARE NOI STESSI – Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, dichiara: «Dobbiamo cercare, con il lavoro e una corretta visione, di non accontentarci e di essere migliori. Il mio mantra è cercare sempre di essere migliori del giorno prima. Dobbiamo andare avanti ricercando l’eccellenza. Vigilia diversa dopo la sconfitta dell’Inter? Io ai miei calciatori dico sempre che dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo pensare a noi e non a quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo guardare il nostro percorso di crescita. Noi sappiamo che domani abbiamo una partita difficile, i ragazzi lo sanno».

Conte, dall’entusiasmo del Napoli alla pressione dell’Inter

RISCHIO ENTUSIASMO – Antonio Conte prosegue: «Il Napoli è una squadra che viaggia molto rasoterra. Noi sappiamo che tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo guadagnati. Non c’è il rischio che qualcuno si possa montare la testa o si faccia prendere da un entusiasmo elevato, nonostante tutto quello che ci circonda. Che a volte è fuorviante. Dobbiamo restare concentrati. Questo percorso è un viaggio iniziato a luglio, non so dove ci porterà, ma fatecelo godere».

CLUB STORICO – Antonio Conte conclude sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli: «Noi in tutto questo percorso siamo stati la squadra che è stata più in testa alla classifica. Non dico che ci abbiamo fatto l’abitudine, ma sicuramente abbiamo fatto esperienza. L’Inter è una squadra che ha vinto lo scudetto, ha fatto una finale di Champions League, quest’anno è andato in carrozza in Europa, ha ambizione di andare fino in fondo. Sarebbe anche un insulto dire che la sottovalutano, perché stiamo parlando di una signora squadra, di un club storico, che è abituato a lottare per vincere. Non pensiamo alle altre, concentriamoci su di noi. Mettiamoci i paraocchi e vediamo qual è il nostro percorso».