Conte-Inter, senza scossoni occhio ad Allegri-Napoli. Altrimenti in bilico

Conte può rimanere all’Inter nella prossima stagione, ma si attende l’esito del vertice con Steven Zhang. Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, spiega come questo summit avrà risvolti anche per Allegri, che può andare al Napoli.

DOVE VA? – Massimiliano Allegri è uno dei nomi più diffusi per gli allenatori in vista della prossima stagione. In queste settimane si è parlato tanto del Real Madrid, che risulterebbe essere la priorità. Alfredo Pedullà segnala come il tecnico livornese non farà un altro anno sabbatico, dopo aver lasciato la Juventus nel 2019. Il Napoli punta a prendere Allegri nel caso in cui non chiuda con i blancos. C’è però da tenere in considerazione anche la situazione Inter: è in vista il vertice fra Antonio Conte e Steven Zhang. Salvo ribaltoni la panchina nerazzurra è blindata, altrimenti Allegri potrebbe tornare buono anche per i Campioni d’Italia.

Fonte: AlfredoPedulla.com