Conte: «L’Inter non vinceva da 10 anni! Anche con Juventus e Chelsea…»

Conte si sta (ri)ambientando a Londra, dove le aspettative su di lui sono molto alte. L’ex allenatore dell’Inter, ora sulla panchina del Tottenham, nel corso di un intervista all’emittente inglese Sky Sports, ricorda in che modo sono arrivati i suoi successi tra Italia e Inghilterra

UNDERDOG – La nuova sfida di Antonio Conte potrebbe essere la più avvincente della sua carriera da allenatore, che ha fatto già registrare alcune imprese: «Alla Juventus, al Chelsea e all’Inter eravamo sfavoriti. Ricordo all’inizio che la Juventus era fuori dall’Europa, mentre il Chelsea era arrivato decimo la stagione precedente al mio arrivo. All’Inter lo stato lo stesso: non vincevano il campionato da dieci anni! Io non sono qui solo per divertirmi, ma per costruire qualcosa di importante. Devo essere onesto con i tifosi del Tottenham e dire che in questo momento, e per molte ragioni, c’è un gap con almeno quattro squadre. Dobbiamo lavorare duro per cercare di colmare questo gap in breve tempo. Se hai tempo, non puoi sprecarlo». Questo è il messaggio che Conte manda ai suoi nuovi tifosi.