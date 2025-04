Conte: «L’Inter non l’avevo vista. Lo scudetto sarebbe prodigio»

Antonio Conte, intercettato da DAZN al termine di Napoli-Torino 2-0, ha parlato del primo posto e della lotta con l’Inter seconda.

PRIMATO – Conte ha parlato in questo modo del primo posto: «Non l’ho seguita la partita dell’Inter, non l’ho vista perché già soffrivo per noi perché devo soffrire per gli altri. Ho visto il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Avevo spento tutto. Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo, ci siamo portati avanti e ne mancano altri quattro. Abbiamo ad affrontare Lecce e Parma, poi Genoa e Cagliari. Tutto da giocare, oggi contava vincere. Inevitabile che in casa oggi lo stadio ha spinto tanto, già dall’arrivo è stato difficile arrivare ed entrare nello stadio. Erano eccitati. ».

LOTTA – Sempre Conte e la corsa con l’Inter: «Abbiamo 74 punti, mancano quattro giornate, la Champions League è un fatto matematico ma pensare da dove partivi è qualcosa di bello. Scudetto? Sarebbe prodigio».