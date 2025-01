Conte: «Inter, Milan e Juventus non possono nascondersi. Un solo obiettivo!»

Continua l’inseguimento dell’Inter sulla capolista Napoli, che sabato affronterà in casa la Juventus. Antonio Conte, in conferenza stampa, spiega il suo punto di vista sulle big del campionato.

LE AVVERSARIE – Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa in vista di Napoli-Juventus, dichiara guardando alle big del campionato: «La Juventus? Stiamo parlando di un top club, così come lo sono il Milan e l’Inter. Di queste squadre devi avere sempre un grandissimo rispetto perché dietro hanno comunque una storia importante e ogni anno cercano sempre e comunque di partire per vincere. Perché se sei Milan, Inter e Juventus, non ti puoi nascondere. Hai un solo obiettivo: vincere. Cosa serve al Napoli per dare qualcosa in più del fastidio alle avversarie? Serve fare il percorso, serve continuare questo percorso che abbiamo iniziato. Non possiamo pensare di essere già alla fine dopo soli sei mesi. Bisogna aspettare e proseguire questo percorso, che ci auguriamo possa essere il più lungo possibile».

Conte in conferenza stampa: focus su Napoli-Juventus ma non solo!

LA PARTITA – Antonio Conte, poi, prosegue sul suo Napoli: «Voglio sempre andare molto cauto perché so che abbiamo bisogno di altri step, per i quali ci vuole tempo e pazienza. Noi dobbiamo considerare ogni partita “la partita”, perché racchiude i tre punti e il fatto di continuare a mettere fieno in cascina. Queste sono le partite, così come quella contro l’Atalanta a Bergamo, servono per l’autostima, per la fiducia e per capire a che punto siamo. Sono partite ad altissimo indice di difficoltà, la Juventus è un osso duro che quest’anno nessuno è riuscito a sconfiggere». Queste, dunque, le considerazioni di Conte, che fatica a sbilanciarsi sull’argomento scudetto, dove ormai la lotta sembra diretta con l’Inter.