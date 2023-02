Conte: «All’Inter due bellissime stagioni. San Siro? Mi provoca emozioni»

Conte domani sarà avversario contro il Milan in Champions League sulla panchina del Tottenham. Il tecnico degli Spurs non dimentica gli anni all’Inter

EMOZIONI − Conte non dimentica gli anni all’Inter. Le sue parole su Sky Sport: «Ritorno in Italia e a San Siro? Sono sempre bellissime sensazioni perché torno a casa. L’Italia è la mia casa, essere ritornati di nuovo a San Siro dopo due bellissime stagioni disputate insieme all’Inter e per quello che abbiamo condiviso mi provoca forte emozioni».