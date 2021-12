Conte: «Inter, continuità al lavoro iniziato. Chissà un giorno ritorno in Italia»

Conte, nel post Tottenham-Crystal Palace su Sky Sport, ha fatto i complimenti all’Inter per il percorso. Poi fa una battuta sul suo ritorno in Italia

CONTINUITÀ − Conte fa i complimenti all’Inter e poi fa una battuta: «La continuità dell’Inter fa piacere perché è quella di un lavoro che è iniziato in precedenza. Stanno continuando a farlo in maniera egregia, stanno costruendo qualcosa di importante e ora sta agli altri correre dietro. Chissà fra qualche giorno ritornerò per cercare di ribaltare nuovamente la situazione».