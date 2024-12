Conte: «Inter, Atalanta, Fiorentina e poi 5 club. Brand in crescita»

Conte elogia la crescita del calcio italiano, citando in particolare anche Inter, Atalanta e Fiorentina che hanno fatto bene recentemente tra Champions, Europa e Conference League.

CRESCITA DEL CALCIO ITALIANO – Oggi Antonio Conte ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della partita tra Napoli e Venezia. Oltre a parlare della lotta scudetto, il tecnico dei partenopei ha risposto alla domanda di una collega in merito alla crescita del calcio italiano al livello europeo. L’ex tecnico dell’Inter ha risposto in questo modo, citando pure la Beneamata e il suo cammino recente in Europa: «L’ho detto anche precedentemente, sicuramente il livello del campionato italiano si è alzato perché rispetto anche al campionato inglese, oggi, per dire, difettavamo nell’intensità. Oggi si è alzata. Poi dal punto di vista tattico, siamo nettamente migliori rispetto agli altri. C’è stata sicuramente un’evoluzione sotto tanti aspetti calcistici, proprio a livello di allenatori. Oggi in Europa è difficile giocare contro una squadra italiana. L’anno scorso l’Atalanta ha vinto l’Europa League. La Fiorentina ha fatto due finali di Conference League, l’Inter ha fatto una finale di Champions League. Abbiamo portato 5 squadre italiane in base al coefficiente Uefa. Questo significa che il livello del calcio italiano si è alzato. Siamo cresciuti tanto, sono contento di questo, perché poi il brand nostro è sempre stato importante».