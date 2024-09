Conte: «Inter, con me Appiano Gentile un disastro. Ora fiore all’occhiello»

Antonio Conte sottolinea l’importanza del centro sportivo per le vittorie e i trionfi di un club. Cita a tal proposito l’Inter e Appiano Gentile.

CENTRO SPORTIVO – Antonio Conte ha citato l’Inter un paio di volte in conferenza stampa. Dopo averlo fatto una prima volta, il tecnico del Napoli si è espresso anche su Appiano Gentile: «La famiglia De Laurentiis s’è impegnata per 20 anni, oggi è sempre più difficile impegnarsi per così tanto tempo e poi una famiglia italiana per una piazza così importante. A lui grandi meriti per il percorso fatto, fu presa in Serie C e portata a livelli importanti. Aver sentito le parole del presidente, anche la sua commozione, fa capire quanto comunque la sua famiglia sia impegnata verso i napoletani. E’ stato molto importante, ha parlato anche di una crescita anche fuori dal campo. Io vengo da esperienze inglesi dove so l’importanza di un centro sportivo proprio anche per le giovanili. Sono tasselli importanti. Anche all’Inter arrivai e Appiano Gentile era un disastro, abbiamo lavorato molto sui campi, foresteria, ora Appiano è un fiore all’occhiello. Un centro sportivo a fine anno può darti qualche punto».