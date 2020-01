Conte insultato per tutta Lecce-Inter, vergogna al Via...

Conte insultato per tutta Lecce-Inter, vergogna al Via Del Mare – TS

“Tuttosport” sottolinea l’accoglienza che i tifosi del Lecce hanno riservato a Conte per la sfida con l’Inter: insulti per tutta la gara.

CLIMA OSTILE – Lecce-Inter era una gara particolare per Antonio Conte, inevitabile: da calciatore ha militato a lungo nel settore giovanile della squadra giallorossa fino a esordire nella massima serie con quella divisa addosso. I tifosi salentini non hanno però dimenticato l’esperienza che il tecnico a avuto sulla panchina del Bari, rivale storica del Lecce. E’ arrivato un trattamento, come immaginabile, tutt’altro che affettuoso per il tecnico leccese nella sua città natale. Sin dal prpartita si sono levati molteplici cori contro l’allenatore dell’Inter, partiti dalla Curva Nord e seguiti da tutto lo stadio.

STRISCIONE E CORI – Poco prima della fine del primo tempo proprio gli ultrà Lecce hanno mostrato in curva uno striscione con scritto “Conte uomo segna dignità sei la…della nostra città”. Il tutto seguito dal coro “disonore di questa terra”, partito sempre dalla Nord e intonato poi anche da tutto lo stadio “Via del Mare”. Subito dopo il tifo organizzato del Lecce ha fatto partire il coro per Michele Lorusso e Ciro Pezzella (ex calciatori del club giallorosso scomparsi negli Anni 80 in un tragico incidente stradale) come ad evidenziare la netta diversità tra bandiere ed ex ritenuti traditori.