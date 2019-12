Conte in pressing sull’Inter: con due acquisti si lotta per il titolo – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Conte è sicuro: con du acquisti come Vidal e Marcos Alonso si punta al titolo. Per questo è in pressing sull’Inter.

IDEA SCUDETTO – Accoppiata da titolo. Con Vidal e Marcos Alonso Conte pensa davvero di poter contendere il titolo alla Juventus. Anzi, il fatto che la Signora abbia lasciato per strada la Supercoppa, e considerando anche come è riuscita a conquistarla la Lazio, ha rafforzato le sue convinzioni: il predominio bianconero, che in serie A dura ormai 8 anni, può essere interrotto, per di più proprio da chi l’ha cominciato… Per farcela, però, il tecnico leccese ha bisogno di risorse supplementari.

PRESSING – Il pressing in questo senso, ormai, dura da settimane, ma negli ultimi giorni si è addirittura intensificato. E dopo il successo con il Genoa, che ha permesso all’Inter di chiudere l’anno in vetta alla classifica insieme alla Juventus, il concetto è stato questo: guardate cosa siamo riusciti a fare in questi mesi nonostante gli infortuni e pensate a dove potremmo arrivare con un paio di rinforzi.

SFORZO DA FARE – Chiaro che, dalla prospettiva di Conte, quei rinforzi devono essere di spessore: elementi in grado di essere inseriti subito e immediatamente in grado di dare un apporto supplementare, se non di fare la differenza. Ebbene, Vidal e Marcos Alonso sposano perfettamente questo identikit. Si tratta, però, di operazioni non semplici.