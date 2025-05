Conte si improvvisa ‘giochista’: «Napoli ha tirato 22 volte in porta. C’è amarezza»

Antonio Conte ha parlato al termine del match pareggiato dal Napoli contro il Genoa con il risultato di 2-2. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Antonio Conte si è così espresso a DAZN nel post-partita di Napoli-Genoa, match terminato per 2-2: «Il Genoa ha fatto due tiri in porta e segnato due gol. Capita questo tipo di partite, in cui gli avversari segnano ad ogni tiro in porta. Rimane amarezza, dispiace non aver vinto dopo aver prodotto tutte queste occasioni da gol. Ma ci sta, il calcio è questo, onore a loro anche se ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Tiri 22 volte, 11 nello specchio della porta, hai il possesso palla per tutta la partita, ma alla fine la pareggi».

Conte difende il Napoli

LO SCENARIO – Conte ha poi proseguito: «Sappiamo di esserci giocato il bonus, dei 7 punti che ci servivano ne abbiamo fatto 1. Ora dobbiamo andare a vincere le altre 2 partite, c’è poco da fare, se intendiamo andare a vincere il Campionato. Poi, c’è da dire che abbiamo perso un altro pezzo, ossia Lobotka. Ma noi non ci siamo mai appigliati alla sfortuna, per cui cercheremo di trovare delle soluzioni migliori. Tagliare il traguardo sarebbe qualcosa di bello, lo meriterebbe anche la gente di Napoli che ci ha sempre seguito con passione».