Conte: «Il Tottenham non vuole che parli più con media italiani! Vi spiego»

Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Manchester City e il suo Tottenham, è tornato a parlare dell’intervista rilasciata su Sky (vedi QUI) in merito al mercato del Tottenham e gli obiettivi del club, facendo riferimento al suo passato all’Inter. La sua intervista, evidentemente, ha creato delle polemiche all’interno del club inglese che, di fatto, gli ha negato future interviste ai media italiani.

FRAINTESO – Conte in conferenza stampa spiega la polemica dopo la sua intervista su Sky: «In quel caso, durante l’intervista, si parlava dell’Inter e di vincere il campionato perché sono abituato a lottare per vincere qualcosa. In questo caso, mi hanno chiesto della Champions League e ho detto che, proprio come all’Inter, dovevo sentire di avere almeno l’1% di possibilità, e quindi di lottare per un posto in UEFA Champions League. Questo non è il mio obiettivo, ma quando ho deciso di venire qui ho capito che era l’unico obiettivo che potevamo raggiungere».

MERCATO E STOP – Conte sul tema mercato, poi ha aggiunto: «Mi hanno chiesto se fossi contento dopo il mercato e lo sono, aggiungendo che il club ha fatto il massimo. Abbiamo ceduto quattro giocatori in prestito, quattro giocatori che sono costati tanto. Non capisco perché qualcuno voglia creare dei problemi con me. Ho letto storie in passato su questo club e di problemi tra allenatore e presidente. Il presidente conosce molto bene i miei pensieri, se ho un problema ne parlo direttamente con lui, non con i media. Scusatemi, ma sono rimasto un po’ turbato da tutta questa situazione. Ora il club non vuole che parli con i media italiano perché la traduzione potrebbe creare altri fraintendimenti rispetto quello che penso».