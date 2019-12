Conte ha un patto con l’Inter, ora il mercato diventa aggressivo – GdS

La “Gazzetta dello Sport” svela un retroscena. In casa Inter c’è un patto tra Conte e la dirigenza: vista la situazione il mercato può cambiare.

PATTO INTERNO – Telefoni bollenti, ieri sera, intorno all’ora di cena. Perché è inutile girarci intorno: il weekend dei sogni per un tifoso nerazzurro, conclusosi con la sconfitta della Juventus in Supercoppa, ha detto una volta di più all’Inter che lo scudetto è un obiettivo, non una chimera. È Il punto è tutto nel racconto di un patto che il tecnico aveva fatto con i suoi dirigenti: vediamo dove siamo a Natale – il senso del suo ragionamento in tempi poco sospetti –, se la Juve è a portata di mano sarà giusto provare a fare uno sforzo in più sul mercato.

VIDAL PASSA IN POLE – Ecco qui spiegato il cambio di rotta sul nome di Arturo Vidal. Che fino a inizio dicembre era (per la società) una pista di secondo/terzo piano, quasi neppure da prendere in considerazione, se non a condizioni economiche illogiche. E oggi è invece diventato l’uomo che all’improvviso mette d’accordo tutti, la carta da regalare a Conte e da piazzare sul tavolo scudetto.