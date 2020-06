Conte ha trasformato l’amarezza in rimpianto, e ora vuole di piÃ¹ – TS

Conte ha trasformato l’amarezza in rimpianto, e ora vuole di più – TS

“Tuttosport” sottolina il rimpianto di Conte per la semifinale di Coppa Italia. Ora il tecnico si aspetta che la sua Inter risponda.

RIMPIANTO NAPOLI – L’amarezza per l’eliminazione in Coppa Italia contro il Napoli è diventata rimpianto. L’Inter vista al San Paolo per condizione atletica, ritmo e gioco espresso avrebbe potuto dire la sua all’Olimpico. Invece le disattenzioni sul gol di Mertens e gli errori sottoporta hanno tagliato via un latro obiettivo dalla stagione. Facendo perdere un obiettivo alla portata, quasi tangibile. Conte è tornato comunque soddisfatto da Napoli: ha visto una squadra viva pronta per la ripresa del campionato. per dire la sua. Ma adesso, a maggior ragione, si aspetta che si alzi l’asticella. Cosa che Suning chiede anche a lui.