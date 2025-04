Conte: «La guerra di nervi con l’Inter piace, loro possono vincere tutto»

Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Empoli, ha risposto alla domanda sulla vittoria dell’Inter di ieri e sulla pressione in virtù della lotta scudetto.

INSIDIE − Conte alla vigilia di Napoli-Empoli, posticipo della trentaduesima giornata di campionato, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole sui prossimi impegni sulla carta facili per il Napoli: «Le insidie sono in ogni gara, possono cambiare gli obiettivi ma la maggior parte delle squadre impegnate hanno degli obiettivi correnti tra chi vuole salvarsi, chi lotta per l’Europa e chi per lo scudetto. In ogni partita incontrerai squadre con obiettivi».

SECONDI TEMPI – Conte ancora sul calo nella ripresa del Napoli: «Sarà per la volontà dell’avversario, sarà anche per il braccino per tenere il risultato a volte, non volendo, può subentrare un momento di difesa. Ma accade per noi e per tutte le squadre. Io dico ai ragazzi di partire con un piano e poi cercare di continuare, se vinci 1/2-0 non deve cambiare nulla. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare ma l’obiettivo è quello».

STRATEGIA – Conte sulla regolarità del Napoli: «Sono partito col fare 38 vittorie. Il fatto di fare un campionato imbattuto, successo a pochissime squadre, è già straordinario. Ma importante avere regolarità di risultati tra vittorie e pareggi. Ma è un ottimo percorso. Mancano sette partite e affronteremo 7 squadre con altri obiettivi importanti. L’Empoli sta lottando per non retrocedere. La seconda parte di campionato è più difficile perché diventa più di strategia».

LOTTA SCUDETTO – Arriva la domanda sulla pressione a Conte: «La guerra di nervi con l’Inter deve essere una bella pressione e lo dico sempre. Significa che noi stiamo facendo molto bene e ci troviamo in una situazione dove ci viene richiesto di andare oltre le nostre possibilità, per tenere il passo di una squadra che sta dimostrando sia in Italia che in Europa di essere attrezzata per vincere tutto. Ma è una bella pressione, il sogno di ambire allo scudetto crea entusiasmo. Questa guerra di nervi ce la dobbiamo gustare».