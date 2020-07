Conte fa tremare i muri, l’Inter ora Ã¨ tutta sotto esame – SM

Conte fa tremare i muri, l’Inter ora è tutta sotto esame – SM

Dopo la clamorosa sconfitta di ieri contro il Bologna il tecnico Antonio Conte non ha nascosto la sua rabbia a giocatori e società. Ora sono tutti sotto esame fino alla fine della stagione

Antonio Conte non ha nascosto la sua grande rabbia e la sua voglia di mettere tutto in discussione, sé stesso per primo, dopo la clamorosa e surreale sconfitta in rimonta subita ieri in casa contro il Bologna. Secondo l’analisi di “Sport Mediaset” il tecnico interista ha fatto tremare i muri dello spogliatoio sia ieri dopo la partita che stamattina ad Appiano Gentile. Adesso, in attesa del mercato che dovrebbe ricostruire ulteriormente la rosa a fine stagione, sono tutti sotto esame fino alla fine della stagione e ci si aspetta una reazione immediata dalla prossima partita contro il Verona.